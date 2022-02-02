Капелли: у Леклера не очень-то получалось стать лидером «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 и представитель организаторов Гран-при Италии Иван Капелли высказался о пилотах команды «Феррари» Карлосе Сайнсе и Шарле Леклере. По мнению Капелли, у Шарля не получилось стать лидером команды, потому что долгое время он находился в тени Себастьяна Феттеля.



«В прошлом году Сайнсу пришлось адаптироваться к команде, перед которой стояла более сложная задача, чем перед остальными. И он здорово справился.



В прошлом году в «Феррари» многого ждали от Шарля Леклера, ожидали, что он станет лидером команды, но у него, возможно, не очень-то это и получалось. Может, потому что в предыдущие годы, когда в команде был Феттель, никто от него особо ничего не требовал.



Теперь «Феррари» должна начать готовиться к тому, что придётся иметь дело с двумя гонщиками, у которых одинаковые амбиции и равные шансы на победу», — приводит слова Капелли La Gazzetta dello Sport.

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