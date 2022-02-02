«Альфа Ромео» сделает презентацию нового болида после первых предсезонных тестов

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» объявила дату презентации нового болида. Как сообщила пресс-служба гоночного коллектива, она состоится 27 февраля и начнётся в 9:00 по центральноевропейскому времени — в 10:00 мск.



Отметим, что презентация автомобиля «Альфа Ромео» состоится после первых предсезонных тестов Формулы-1, который пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне. В тестах при этом команда будет участвовать, вероятнее всего, в специальный ливрее — об этом сообщил журналист Люк Смит в своём «твиттере».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Альфа Ромео» в «Твиттере».

Расписание презентаций перед сезоном-2022:



10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.