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«Альфа Ромео» сделает презентацию нового болида после первых предсезонных тестов

«Альфа Ромео» сделает презентацию нового болида после первых предсезонных тестов
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Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» объявила дату презентации нового болида. Как сообщила пресс-служба гоночного коллектива, она состоится 27 февраля и начнётся в 9:00 по центральноевропейскому времени — в 10:00 мск.

Отметим, что презентация автомобиля «Альфа Ромео» состоится после первых предсезонных тестов Формулы-1, который пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне. В тестах при этом команда будет участвовать, вероятнее всего, в специальный ливрее — об этом сообщил журналист Люк Смит в своём «твиттере».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Альфа Ромео» в «Твиттере».

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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