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Источник: «Ред Булл» прошёл обязательные краш-тесты ФИА

Источник: «Ред Булл» прошёл обязательные краш-тесты ФИА
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» прошла обязательные краш-тесты нового шасси RB18, организованные Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом сообщает PlanetF1 со ссылкой на F1-Insider.

«Команда чемпиона мира Макса Ферстаппена, как и «Мерседес», получила омологацию шасси, хоть дата презентации пока и не анонсирована», – рассказала обозреватель Бьянка Гарлофф.

Ранее о провале обязательных краш-тестов командой «Ред Булл» сообщало издание Motosport Italia.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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