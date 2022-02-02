Источник: «Ред Булл» прошёл обязательные краш-тесты ФИА
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» прошла обязательные краш-тесты нового шасси RB18, организованные Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом сообщает PlanetF1 со ссылкой на F1-Insider.
«Команда чемпиона мира Макса Ферстаппена, как и «Мерседес», получила омологацию шасси, хоть дата презентации пока и не анонсирована», – рассказала обозреватель Бьянка Гарлофф.
Ранее о провале обязательных краш-тестов командой «Ред Булл» сообщало издание Motosport Italia.
Расписание презентаций перед сезоном-2022:
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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