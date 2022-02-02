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Медланд: Шварцман — главный кандидат на участие в пятничных заездах в составе «Феррари»

Медланд: Шварцман — главный кандидат на участие в пятничных заездах в составе «Феррари»
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Журналист Крис Медланд выразил мнение о том, что российский гонщик Роберт Шварцман является главным кандидатом на пятничные заезды в составе «Феррари».

«Самый явный кандидат из гоночной Академии на участие в пятничных заездах следующего сезона – Роберт Шварцман. Он уже участвовал в молодёжных тестах, но в пятничных свободных заездах не выступал ни разу – запланированное участие на Абу-Даби-2020 отменили.

Каллум Илотт ушел в IndyCar, но если он сохранил связи с FDA, то, возможно, у него тоже есть шанс», — написал Медланд в своей статье на официальном сайте Формулы-1.

Ранее сам Роберт выразил мнение, что его новая должность в «Феррари» является лучшим способом попасть в «Королевские гонки» в качестве боевого гонщика.

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