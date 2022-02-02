Феттель впервые в этом году посетил базу «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель впервые после отпуска приехал в Сильверстоун на базу своей команды.

Видео доступно на Youtube-канале «Астон Мартин».

В настоящее время дата презентации нового болида от «Астон Мартин» значится первой среди всех команд «Королевских гонок». Она запланирована на 10 февраля.

Тем не менее, издание The Judge13, ссылающееся на свои анонимные источники, сообщает о том, «Астон Мартин» может пропустить первые тесты, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания).

Напомним, прошлом сезоне Феттель занял 12-е место в зачёте пилотов Формулы-1, обойдя на одну позицию своего товарища по команде Лэнса Стролла. Чемпионом мира в первый раз в карьере стал Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».