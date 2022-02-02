Директор по производству команды «Макларен»: мы предоставим пакет обновлений к Бахрейну

Команда «Макларен» планирует представить пакет обновлений для своего болида Формулы-1 2022 года на первой гонке в Бахрейне.

«Мы знаем, что производительность на первой гонке имеет решающее значение, и предоставим пакет обновлений к этому этапу — но мы ожидаем, что за этим последует гораздо большее.

Мы знаем, что хотим развивать машину. Призы не дают за то, что у вас шесть днищ и шесть передних антикрыльев на первой гонке. В этом году мы будем использовать несколько тонко различающихся подходов, чтобы убедиться, что производственные мощности доступны и могут реагировать на эволюцию аэродинамики. Это будет ключом к успеху в нынешнем году», — приводит слова директора по производству команды «Макларен» Пирса Тинна Motorsport.