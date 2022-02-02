Уитли: нельзя было транслировать радиопереговоры с Маси в эфир во время ГП Абу-Даби

Тим-менеджер «Ред Булл» Джонатан Уитли считает, что переговоры руководителей команд Формулы-1 с гоночным директором Майклом Маси во время Гран-при Абу-Даби не нужно было передавать в эфир.
«Я лично считаю, что было ошибкой передавать все переговоры в эфир. Майкл Маси — талантливый человек, который, надеюсь, заполнит собой место Чарли Уайтинга.
Я думаю, что мы (команды) поддержали Майкла, а Майкл помог нам. Мы работали вместе, и это сработало очень хорошо. Проблема в том, что мода на сотрудничество умирает, когда её показывают в эфире. Были ситуации, когда я немного расстраивался и говорил то, что не должен был говорить. Его решения были слишком важны, поэтому важно было избавить его от дополнительного давления», — приводит слова Уитли PlanetF1.
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