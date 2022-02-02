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Формула-1 введёт новую систему штрафов в сезоне-2022

Формула-1 введёт новую систему штрафов в сезоне-2022
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Auto Motor und Sport сообщает о том, что в новом сезоне Формулы-1 пилоты будут получать штраф в виде потери 10 позиций только после пяти предупреждений. Раньше гонщиков наказывали после трёх.

При этом существует одно ограничение: четыре из пяти предупреждений должны быть вынесены за так называемые «нарушения правил вождения», т.е. за неправильное поведение на трассе, прежде чем это приведет к потере позиций на стартовой решетке.

Изменение правил было введено в ответ на увеличение количества гонок. Когда соответствующий параграф был внесен в спортивное законодательство, сезон всё ещё состоял из 17 гонок. Сейчас, когда в сезоне 23 недели Гран-при, пилоты гораздо быстрее попадают в опасную зону. Ответственные лица хотят снизить риск того, что гонщики внезапно получат гандикап в захватывающем финальном отрезке сезона.

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