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Источник: Хэмилтон примет участие в презентации нового болида и выступит в сезоне-2022

Источник: Хэмилтон примет участие в презентации нового болида и выступит в сезоне-2022
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Немецкое издание RTL сообщает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, несмотря на слухи о его возможном уходе из Формулы-1, всё-таки примет участие в следующем сезоне. Уже 18 февраля британец будет присутствовать на презентации нового болида своей команды.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого обижен Хэмилтон из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.

18 декабря в Лондоне состоялась встреча между генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали и президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом, на которой обсуждался финал сезона-2021. Встреча прошла в дружеской обстановке.

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