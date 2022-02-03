Хаккинен рассказал, с какими трудностями может столкнуться Хэмилтон в сезоне-2022

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался по поводу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Путь Льюиса в Формуле-1 был очень долгим, и есть много элементов, которые будут влиять на его мнение о том, стоит ли продолжать. Он уверен в себе. Он побеждал, он был на вершине подиума, и все смотрели на него и думали: «Вау, ты великолепен».

Он думает, что так должно продолжаться и дальше, так что этот год будет для него очень интересным. Регламент Формулы-1 кардинально изменился. Это будет совершенно новая машина, и есть вероятность, что конструкторы не смогут найти оптимальный вариант. Если это случится с Льюисом, ему будет очень трудно с этим смириться.



Если вы были на вершине горы и вдруг вам приходится карабкаться обратно, потому что у вас не самая лучшая машина, то это будет очень тяжело. Вокруг Льюиса много вопросов. Мы не знаем, вернётся ли он, но будем надеяться, что да», — приводит слова Хаккинена Sky Sports.