Бинотто — о соперничестве Леклера и Сайнса: нужно будет определить на трассе, кто лучше

Босс «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу соперничества пилотов своей команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.
«Кто из них лучше? Как мы уже не раз говорили, это нужно будет определить на трассе. Приоритет всегда будет за командой. Однако если появится возможность побороться друг с другом за важное место в чемпионате, решаться это должно в честной борьбе на трассе.
Иногда дело не только в таланте и мастерстве гонщика. Гонщику также может просто не повезти, он может получить повреждения, у него могут быть проблемы с надёжностью, и он может попасть в аварию. Я не думаю, особенно в такой ситуации, что нам нужно назначать гонщика номер один и номер два. Мы основываем дальнейший выбор на том, что происходит на асфальте», — приводит слова Бинотто RacingNews365.
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