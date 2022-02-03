Чандхок рассказал, что подвело Маси во время Гран-при Абу-Даби

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок высказался по поводу скандального финала Гран-при Абу-Даби в прошлом сезоне.

«После аварии Латифи у Маси был выбор, выпускать сейфти-кар или показывать красный флаг. Он посмотрел на этот инцидент и подумал, что эта проблема должна быть устранена быстро. Машина безопасности в этой ситуации — это нормально, это обычное решение.

Его подвело то, что тормоза загорелись, когда болид пытались убрать с дороги. Поэтому маршалам пришлось спрыгнуть и достать огнетушитель, что привело к выбросу кучи мусора на трассу. В тот момент он не мог дать красный флаг, потому что по правилам нужно было проехать круг заезда в боксы, и на рестарт кругов бы не осталось», — приводит слова Чандхока GPFans.