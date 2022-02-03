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Названа дата презентации нового болида «Ред Булл»

Названа дата презентации нового болида «Ред Булл»
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Команда «Ред Булл» в своём «твиттере» объявила о том, что новый болид команды к сезону-2022 будет представлен 9 февраля.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» прошёл обязательные краш-тесты нового шасси RB18, организованные Международной автомобильной федерации (ФИА).

В составе австрийской команде в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

9 февраля — «Ред Булл»
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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