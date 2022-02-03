Названа дата презентации нового болида «Ред Булл»

Команда «Ред Булл» в своём «твиттере» объявила о том, что новый болид команды к сезону-2022 будет представлен 9 февраля.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» прошёл обязательные краш-тесты нового шасси RB18, организованные Международной автомобильной федерации (ФИА).

В составе австрийской команде в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

9 февраля — «Ред Булл»

10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.