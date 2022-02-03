В сезоне-2022 Формулы-1 состоится не более трёх спринтов

Издание Auto und Motor Sport сообщило, что в следующем сезоне Формулы-1 состоится максимум три спринта.
В прошлом сезоне новый формат дебютировал в Формуле-1 – заезды прошли в Великобритании, Италии и Бразилии. Предполагалось, что в новом сезоне их количество увеличится, но ведущие команды потребовали увеличения лимита расходов. Маленькие команды отвергли это. Даже дополнительные доходы не заставили руководителей передумать. Таким образом, в 2022 году снова будет проведено максимум три спринтерские гонки.
«Некоторые команды просят увеличить лимит расходов на необоснованную сумму, хотя есть явные доказательства того, что в прошлом году на соответствующих гонках почти не было нанесено ущерба. Я думаю, что это неуклюжая попытка защитить себя от потери конкурентного преимущества», — сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
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