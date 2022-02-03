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Марко: сейчас все команды пытаются представить свой болид как можно позже

Марко: сейчас все команды пытаются представить свой болид как можно позже
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что команды Формулы-1 не стремятся показать как можно быстрее свои новые болиды в связи с тем, что они будут кардинально отличаться от предыдущих версий из-за изменений регламента.

«В прошлом году правила остались прежними. Поэтому мы решили подготовить машину к сезону 2021 года очень рано. Это решение оказалось правильным в то время. Но теперь всё наоборот: новые правила означают, что все хотят быть готовыми как можно позже — также чтобы не показывать всё слишком рано.

Я думаю, что мы на верном пути и можем снова бороться за титул. «Мерседес» должен быть нашим главным соперником, как обычно», — приводит слова Марко F1-Insider.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

9 февраля — «Ред Булл»
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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