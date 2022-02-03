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«Альпин» объявила об изменениях в техническом департаменте команды Ф-1

«Альпин» объявила об изменениях в техническом департаменте команды Ф-1
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Команда Формулы-1 «Альпин» реорганизовала технический департамент, сообщает официальный сайт коллектива.

Пэт Фрай был назначен на должность главного инженера команды, а Мэтт Харман стал новым техническим директором коллектива.

Фрай будет руководить работой команды на базе в Энстоуне, устанавливая показатели, которым должен соответствовать болид, определять технические возможности и необходимые компетенции, а также разрабатывать стратегию доработки автомобиля с учётом ограничений бюджета.

Что касается Хармана, то ранее он работал в команде главным инженером. В его обязанности будет входить организация технических процессов, ответственность за скорость на трассе и продвижение талантливых специалистов.

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