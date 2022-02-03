«Альпин» объявила об изменениях в техническом департаменте команды Ф-1

Команда Формулы-1 «Альпин» реорганизовала технический департамент, сообщает официальный сайт коллектива.



Пэт Фрай был назначен на должность главного инженера команды, а Мэтт Харман стал новым техническим директором коллектива.



Фрай будет руководить работой команды на базе в Энстоуне, устанавливая показатели, которым должен соответствовать болид, определять технические возможности и необходимые компетенции, а также разрабатывать стратегию доработки автомобиля с учётом ограничений бюджета.



Что касается Хармана, то ранее он работал в команде главным инженером. В его обязанности будет входить организация технических процессов, ответственность за скорость на трассе и продвижение талантливых специалистов.