Ферстаппен эффектно прокатился на болиде «Ред Булл» по ледяной трассе. Видео

Пилот «Ред Булл», новоиспечённый чемпион мира Макс Ферстаппен прокатился по ледяной трассе австрийского аэропорта в Целль-ам-Зе на машине Формулы-1 со специальными шипованными шинами. Видео с показательных заездов было опубликовано на официальном YouTube-канале команды.
Вместе с Ферстаппеном в заезде принял участие чемпион Европы по мотогонкам на льду Френки Цорн и раллийная команда BRRBaumschlager Rallye Racing.
«Я не так хорош в езде по льду, как мои соотечественники, но я старался. Я впервые ехал по льду на машине Формулы-1, так что я рад, что мне удалось это попробовать. Это был интересный опыт, однако на трассе было очень скользко, так что я был осторожен. Всё сильно замерзает, включая тормоза. Гоночные машины не приспособлены для таких условий, так что было сложно, но весело», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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