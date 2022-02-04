Йос Ферстаппен дебютирует в ралли и планирует выступить на этапах WRC

Бывший пилот Формулы-1, отец новоиспечённого чемпиона мира Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен дебютирует в профессиональном ралли, сообщает официальный сайт голландского гонщика «Ред Булл».



49-летний экс-пилот Формулы-1 выступит на ралли Хеспенгау в Бельгии, первом этапе чемпионата Бельгии по ралли. Йос будет выступать в гонке за рулём «Ситроена» C3 R5 класса Rally2.



После второго этапа, который состоится в марте 2022 года, Йос примет решение, будет ли он выступать в оставшихся гонках. В настоящий момент в планах Ферстаппена-старшего выступление в нескольких этапах чемпионата Бельгии и WRC в категории Rally2.



Йос Ферстаппен выступал в Формуле-1 с 1994 по 2003 год. На его счету два подиума в его дебютном сезоне за рулём «Бенеттона».