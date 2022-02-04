Макс Ферстаппен: надеюсь, 33-й номер не вернётся ко мне в следующем году

Пилот «Ред Булл» мира Макс Ферстаппен, принявший участие в прокате по ледяной трассе австрийского аэропорта в Целль-ам-Зе на машине Формулы-1 со специальными шипованными шинами, выразил мнение, что его привычный гоночный номер 33 в ближайшее время к нему не вернётся. В качестве чемпиона мира Макс на новый сезон Формулы-1 выбрал 1-й номер.
«Первый Номер лучший, поэтому я долго не думал, когда выбирал его. Надеюсь, что 33-й номер не вернётся ко мне в следующем году!
Мои зимние каникулы? Я просто провожу время подальше от гонок и нахожусь с семьёй и друзьями. Здорово просто оставаться дома. До сих пор я в основном проводил по две тренировки в день, а также бегал на улице, а в промежутках был с семьёй или занимался на симуляторе», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
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