В «Ред Булл» считают, что Пьер Гасли «готов сделать следующий шаг»

Тим-менеджер «Ред Булл» Джонатан Уитли высказался о пилоте «Альфа Таури» Пьере Гасли.



«Мы многому научились с помощью Албона. Так, мы узнали, как важно поддерживать молодого пилота, которому приходится нелегко. Посмотрите, какая уверенность снова появилась у Пьера, теперь он вернулся и выступает в новой команде! Честно говоря, мне кажется, что сейчас Пьер готов сделать следующий шаг», — приводит слова Уитли RacingNews365 со ссылкой на The Jack Threlfall Show.



Напомним, в общем зачёте пилотов «Королевских гонок» минувшего сезона Гасли занял девятое место. В активе Пьера было 110 очков. Победу праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.