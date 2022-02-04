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«Мерседес» сопроводил пост о новом сезоне Формулы-1 фотографиями Льюиса Хэмилтона

«Мерседес» сопроводил пост о новом сезоне Формулы-1 фотографиями Льюиса Хэмилтона
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Пресс-служба немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» разместила новый пост в официальном «Инстаграме» гоночного коллектива, посвятив его предстоящему старту нового сезона «Королевских гонок», а также сопроводив его несколькими фотографиями британца Льюиса Хэмилтона.

«Буквально все мы ждём начала нового сезона», — говорится в описании к посту.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице «Мерседеса» в «Инстаграме».

Напомним, первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона. Презентация нового болида «Мерседеса» запланирована на 18 февраля. Точное её время пока неизвестно.

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