«Мерседес» сопроводил пост о новом сезоне Формулы-1 фотографиями Льюиса Хэмилтона

Пресс-служба немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» разместила новый пост в официальном «Инстаграме» гоночного коллектива, посвятив его предстоящему старту нового сезона «Королевских гонок», а также сопроводив его несколькими фотографиями британца Льюиса Хэмилтона.



«Буквально все мы ждём начала нового сезона», — говорится в описании к посту.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице «Мерседеса» в «Инстаграме».

Напомним, первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона. Презентация нового болида «Мерседеса» запланирована на 18 февраля. Точное её время пока неизвестно.