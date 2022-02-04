«Хаас» презентовал новый болид на сезон-2022 Формулы-1. Фото

В официальном «Инстаграме» команды Формулы-1 «Хаас» представили дизайн и ливрею своего нового болида на сезон-2022. Раскраска автомобиля, как и ранее, будет выполнена в цветах российского флага.

«Открываем новую эру автомобилей Формулы-1. С гордостью представляем VF 22», — говорится в описании к презентации.

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Напомним, по итогам сезона-2021 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не набравшей ни одного очка по итогам чемпионата. За американскую команду выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона они заняли 21-е и 19-е места соответственно.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.