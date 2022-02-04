В «Хаасе» рассказали о двух главных сложностях при создании новой машины

Технический директор «Хааса» Симоне Реста рассказал о работе над новым болидом команды VF-22, представленном сегодня.
«VF-22 — это, пожалуй, самый сложный проект в истории „Хааса“. В этом году у нас совершенно новый набор правил, и в этом году мы создали дополнительную команду для создания этой машины. Над ней работали не только новоприбывшие, но они вложили огромный вклад в этот проект. Он по-прежнему на ранней стадии, но если взглянуть на то, с чего мы начинали, он уже успешен!
У этого проекта были две главные сложности. Первая — новые требования к конструкции шасси. В 2022 году правила ФИА требуют немного иной монокок — более безопасный. Он в некоторых местах должен выдерживать 150 процентов от прошлогодней нагрузки. Соответственно, вес так же стал проблемой в определённых областях. С точки зрения создания машины, это самый сложный для меня проект за 20 лет.
Главные перемены регламента — в области аэродинамики, и в этом смысле произошла настоящая революция, правила изменились полностью. Изменились в том числе тормоза и их воздуховоды — тут не совсем революция, но по сравнению с прошлыми годами перемены немалые. Если говорить о машине в целом, то, кроме рулевого колеса, педалей и огнетушителя, всё новое. Во многих областях инженерам оставлено очень мало свободы, но дьявол в деталях, так что я ожидаю, что разница в скорости между машинами всё-таки будет большой", — приводит слова Ресты пресс-служба «Хааса».
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