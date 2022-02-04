Владелец «Хааса» — о новом болиде команды: надеюсь, теперь мы будем сражаться за очки

Джин Хаас, владелец команды Формулы-1 «Хаас», во время презентации нового болида на сезон-2022 выразил мнение, что в нынешнем сезоне Формулы-1 команда сможет регулярно сражаться за очки.



«Сейчас то время года, когда вы полны оптимизма и рассчитываете на то, что все вложенные усилия позволят стать столь же конкурентоспособными, как и прежде. Ещё в 2020 году мы приняли решение вложить ресурсы в проект машины 2022 года, принеся в жертву сезон-2021 — весьма непростую жертву. Надеюсь, эти решения принесут свои плоды, и мы вернёмся на тот уровень, который позволит регулярно сражаться за очки», — приводит слова Джина пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Презентация нового автомобиля «Хааса» состоялась сегодня, 4 февраля. Отметим, что его раскраска, как и ранее, будет выполнена в цветах российского флага.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:



9 февраля — «Ред Булл»;

10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.