Дизайнер ливреи «Хааса» рассказал об изменениях по сравнению с раскраской болида 2021 года

Американский дизайнер Брэндон Сибер прокомментировал изменения в ливрее болида «Хааса» на сезон-2022. Напомним, раскраска автомобиля, как и ранее, будет выполнена в цветах российского флага.



«Очень горжусь тем, что работал над новой ливреей «Хааса». Детали, матовая отделка и более продуманный общий вид», — написал Брэндон Сибер в своём «твиттере».



По итогам сезона-2021 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не набравшей ни одного очка по итогам чемпионата. За американскую команду выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона они заняли 21-е и 19-е места соответственно.



Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.