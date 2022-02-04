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В Формуле-1 наглядно показали разницу между машинами 2021 и 2022 года

В Формуле-1 наглядно показали разницу между машинами 2021 и 2022 года
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Пресс-служба Формулы-1 на примере презентации новой машины команды «Хаас» показала разницу между болидами сезона-2021 и сезона-2022. Видео было опубликовано в «инстаграме» Формулы-1.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

По итогам сезона-2021 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не набравшей ни одного очка по итогам чемпионата. За американскую команду выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона они заняли 21-е и 19-е места соответственно.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.

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