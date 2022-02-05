«Хаас» показал на презентации более раннюю версию машины на сезон-2022

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что презентация новой машины не показала то, как по-настоящему будет выглядеть автомобиль команды на сезон-2022. По словам Штайнера, рендеры, опубликованные 4 февраля, — ранний этап разработки автомобиля, а на тестах будут добавлены некоторые детали.



«На презентации мы показали более ранний этап разработки машины. Сейчас мы сделали шаг вперёд, так что на тестах вы увидите несколько новых деталей. Показанный автомобиль тем не менее — это нечто большее, чем просто известный шоу-кар Формулы-1 с другой ливреей. Здесь довольно много отличий.



Мы все знаем, на что способны как команда. Мы уже доказывали это в прошлом. С новой машиной, созданной по совершенно новым правилам, я уверен, что мы снова сможем бороться на гоночных уик-эндах. Прошлый сезон показался нам очень долгим, но я думаю, что в 2022 году мы вернёмся с музыкой на VF-22», — приводит слова Гюнтера Штайнера Auto Motor und Sport.