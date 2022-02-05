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Зак Браун: не думаю, что в 2022 году «Макларен» станет претендентом на чемпионство

Зак Браун: не думаю, что в 2022 году «Макларен» станет претендентом на чемпионство
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о целях команды на новый сезон Формулы-1.

«Я не хотел бы говорить, что наша цель в 2022 году – выиграть две гонки — наша цель состоит в том, чтобы продолжать приближаться к лидерам. Для этого, конечно, мы будем делать всё возможное. Но в техническом плане мы пока отстаём, и как-то быстро наверстать упущенное в ближайшие пару лет не получится.

Всё это время мы продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру, в первую очередь аэродинамическую трубу. Не думаю, что в 2022 году мы станем претендентами на чемпионство», — приводит слова Брауна Gulf Business.

В Кубке конструкторов прошлого сезона Формулы-1 «Макларен» занял четвёртое место. Победу праздновал «Мерседес». Новый болид команда презентует 11 февраля.

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