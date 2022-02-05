Актёр Том Холланд: Хэмилтон побил все возможные рекорды и каждый день творит историю

Знаменитый британский актёр Том Холланд, известный по роли Человека-паука, высказался о соотечественнике, пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне. Холланду задали вопрос о чернокожих людях, которых он мог бы назвать примером для подражания.
«Посмотрите на Льюиса Хэмилтона, на его карьеру. Всего несколько недель назад у меня был ужин с ним. Я считаю, что он является отличным примером для огромного числа людей по всему миру. То, что случилось с ним в конце прошлого сезона, его способность так достойно принять поражение – ведь это случилось в спорте, который кажется таким элитарным. Он побил все рекорды и разбил все стеклянные потолки, которые только можно представить. Я действительно очень впечатлён его достижениями. Он творит историю каждый день», — сказал Холланд на канале BlackTree TV в YouTube.
- 5 февраля 2022
-
12:04
-
10:53
-
10:03
-
00:51
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:42
-
23:27
-
22:40
-
21:54
-
20:56
-
19:46
-
18:53
-
17:48
-
17:09
-
17:02
-
16:05
-
14:51
-
14:51
-
14:02
-
13:50
-
12:49
-
11:40
-
10:41
-
09:40
-
00:56
-
00:00
- 3 февраля 2022
-
22:57
-
21:40
-
20:33
-
19:23
-
18:54
-
17:10
-
16:17
-
14:13
-
13:04