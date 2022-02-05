Актёр Том Холланд: Хэмилтон побил все возможные рекорды и каждый день творит историю

Знаменитый британский актёр Том Холланд, известный по роли Человека-паука, высказался о соотечественнике, пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне. Холланду задали вопрос о чернокожих людях, которых он мог бы назвать примером для подражания.



«Посмотрите на Льюиса Хэмилтона, на его карьеру. Всего несколько недель назад у меня был ужин с ним. Я считаю, что он является отличным примером для огромного числа людей по всему миру. То, что случилось с ним в конце прошлого сезона, его способность так достойно принять поражение – ведь это случилось в спорте, который кажется таким элитарным. Он побил все рекорды и разбил все стеклянные потолки, которые только можно представить. Я действительно очень впечатлён его достижениями. Он творит историю каждый день», — сказал Холланд на канале BlackTree TV в YouTube.

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