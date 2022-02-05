Виталий Петров стал членом комиссии ФИА

Знаменитый российский гонщик Виталий Петров назначен членом комиссии пилотов Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом сообщается на официальном сайте ФИА.



Назначение Петрова на соответствующую должность состоялось после внепланового заседания ФИА, которое прошло 3 февраля. По его итогам организация утвердила состав 28 международных комиссий. Помимо Виталия, в состав 16 из них вошли и другие россияне. Кроме того, отметим, что президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов был переизбран на пост Координатора Евразийской зоны.

Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010-2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен».