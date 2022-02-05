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Бывший босс Ферстаппена: Макс мог бы попасть в Формулу-1 уже после двух гонок в Ф-3

Бывший босс Ферстаппена: Макс мог бы попасть в Формулу-1 уже после двух гонок в Ф-3
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Глава команды «Ван Амерсфорт Рейсинг» Фриц ван Амерсфорт высказался о соотечественнике, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене. Ван Амерсфорт был боссом Макса, когда тот выступал в Формуле-3.

«В ходе прошлого сезона я говорил, что Макс однажды станет чемпионом мира. В этом не было никаких сомнений. В Формуле-1 он пилотировал точно так же, как он делает это сейчас. На самом деле он и не изменился за это время. Возможно, стал более рассудительным, но Макс всегда будет атаковать. Он работает на пределе возможностей и останавливается только на финише.

В настоящее время он делает на глазах миллионов людей то, что делал перед нами тогда. А вообще я думаю, что Макс мог бы попасть в Формулу-1 уже после двух гонок в Формуле-3. Этот парень невероятно талантлив, в том числе в психологическом плане. Прошлый сезон стал тому подтверждением», — приводит слова ван Амерсфорта RacingNews365.

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