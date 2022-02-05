Хаккинен и Култхард сразились в «Гонке чемпионов». Видео
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Бывшие товарищи по команде «Макларен», двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен и вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард выступили в четвертьфинале «Гонки чемпионов», сразившись друг с другом. Култхард на соревнованиях представляет команду Великобритании, а Хаккинен — Финляндии.
В упорной борьбе с преимуществом в 1,092 сек победу в этой гонке праздновал финский пилот, что позволило его команде пройти дальше.
Видеозапись можно посмотреть на официальной странице RaceOfChampions в «Твиттере».
«Гонка чемпионов» проходит в Швеции с 5 по 6 февраля. Ранее сообщалось, что новобранец «Альфа Ромео» Валттери Боттас пропустит соревнования, так как отказался от участия в них в последний момент из-за необходимости выполнять другие обязательства.
Новость по темеБоттас отказался от участия в «Гонке чемпионов»
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