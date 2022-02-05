Ван Амерсфорт: многие начали смотреть Формулу-1 исключительно из-за Ферстаппена

Глава команды «Ван Амерсфорт Рейсинг» Фриц ван Амерсфорт выразил мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в значительной мере повысил интерес к Формуле-1.



«Льюис есть Льюис, он становился чемпионом мира семь раз, но не восемь, потому что Ферстаппен имеет обыкновения мчаться по треку словно ракета. Думаю, мы должны просто наслаждаться их борьбой.



Макс сделал Формулу-1 своего рода национальным видом спорта. Это действительно невероятно. Люди, которые никогда не смотрели Формулу-1, теперь её смотрят, и это исключительно из-за Макса», — приводит слова ван Амерсфорта RacingNews365.



Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.