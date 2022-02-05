Отец и сын Сольберг выиграли Гонку чемпионов, Феттель и Шумахер выбыли в 1/4-финала

Норвежский дуэт Оливера и Петтера Сольбергов выиграл «Кубок наций» на «Гонке чемпионов» 2022 года. В финальном заезде отец и сын Солберги превзошли американцев — Колтона Херты и Джимми Джонсона.
На пути к финалу Сольберги оказались сильнее французской пары Себастьен Лёб — Дидье Ориоль и команды «Нордик», за которую выступали Йохан Кристофферсон и Том Кристенсен.
Что касается Джонсона и Херты, то они по пути к финалу победили немецкую пару гонщиков — Себастьяна Феттеля и Мика Шумахера — а затем опередили и финнов — Мику Хаккинена и Эмму Кимиляйнен.
В финале, который прошёл до трёх побед, американцам удалось выиграть лишь однажды — Джимми Джонсон опередил Оливера Сольберга на «Порше». Однако в трёх других заездах сильнее оказалась семья Сольбергов, что и принесло команде из Норвегии победу.
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