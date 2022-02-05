Дженсон Баттон рассказал, как однажды Кими Райкконен проник в его дом
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон рассказал историю, как другой экс-пилот, чемпион мира 2007 года Кими Райкконен проник в его дом.
«Мы с Кими не разговаривали в паддоке, но когда мы выходили за его пределы и садилось солнце — всё менялось. Поэтому большая часть наших совместных историй размыта в моей памяти. Едсинтвенное, что я могу вспомнить — как один раз мы развлекались до трёх часов ночи в Лондоне. В какой-то момент я подумал, что устал и пора домой. Я сел в такси, вернулся домой, зашёл в свой дом и увидел, что Кими сидит в моей гостиной! Один! Я до сих пор не знаю, как он там оказался», — приводит слова Баттона PlanetF1.
Напомним, Райкконен завершил карьеру по окончании сезона-2021.
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