Дженсон Баттон рассказал, как однажды Кими Райкконен проник в его дом

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон рассказал историю, как другой экс-пилот, чемпион мира 2007 года Кими Райкконен проник в его дом.



«Мы с Кими не разговаривали в паддоке, но когда мы выходили за его пределы и садилось солнце — всё менялось. Поэтому большая часть наших совместных историй размыта в моей памяти. Едсинтвенное, что я могу вспомнить — как один раз мы развлекались до трёх часов ночи в Лондоне. В какой-то момент я подумал, что устал и пора домой. Я сел в такси, вернулся домой, зашёл в свой дом и увидел, что Кими сидит в моей гостиной! Один! Я до сих пор не знаю, как он там оказался», — приводит слова Баттона PlanetF1.



Напомним, Райкконен завершил карьеру по окончании сезона-2021.