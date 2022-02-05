Льюис Хэмилтон прервал молчание после скандального финала сезона-2021 Формулы-1

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон нарушил молчание после неоднозначного финала сезона-2021 Формулы-1 в Абу-Даби. Хэмилтон опубликовал новый пост в «Инстаграме».
«Я уходил, но теперь я вернулся!», — написал Хэмилтон.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хэмилтона.
Любопытно, что Льюис закрыл комментарии к этой записи.
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Хэмилтон обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.
18 декабря в Лондоне состоялась встреча между генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали и президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом, на которой обсуждался финал сезона-2021. Встреча прошла в дружеской обстановке.
Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона. Презентация нового болида «Мерседеса» запланирована на 18 февраля. Точное её время пока неизвестно.
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