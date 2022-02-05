Квят — о встрече с Медведевым: вчера учил Даню гонкам, а сегодня — теннису

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят опубликовал новые фотографии в своём «инстаграме». На фото Квят предстал с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
«Вчера учил Даню гонкам, а сегодня — теннису», — подписал серию фотографий Квят.
Накануне Квят вместе со своим экс-партнёром по «Торо Россо» Александером Албоном и Медведевым покатались на картах.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
На минувшем Открытом чемпионате Австралии Даниил Медведев дошёл до финала, где уступил Рафаэлю Надалю со счётом 2:3 по сетам.
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