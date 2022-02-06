Бинотто: в сезоне-2021 машинами станет в разы сложнее управлять

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о предстоящем сезоне Формулы-1.



«Предстоящий сезон будет совсем другим. Новые правила, автомобили будут выглядеть иначе, у них совершенно другая аэродинамика. Машины будут сильно отличаться от всех, что мы видели раньше. Вот почему пилотам придётся менять стиль пилотирования. Гонщикам придётся адаптироваться. Машины будут быстрее на скоростных участках трассы и в плавных поворотах, а в медленных всё с точностью наоборот. Машинами станет в разы сложнее управлять.



Мы провели работу над улучшениями во всех областях. Речь не только о двигателе, шасси и аэродинамике, но и о инфраструктуре завода и многом другом. Команда сделала значительный шаг вперёд», — приводит слова Маттиа Бинотто Sky Italia.