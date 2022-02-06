Роберт Шварцман — о своём новом шлеме «Феррари»: если бы вы могли, поменяли бы что-нибудь?
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Российский гонщик, тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман разместил новый пост на своей официальной странице в «Твиттере», где поинтересовался у подписчиков, стали ли бы они что-либо менять в его новом шлеме.
«Новый шлем. Если вы могли бы что-нибудь поменять, что бы вы поменяли?» — написал Шварцман.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Роберта Шварцмана в «Твиттере».
Напомним, не так давно россиянин принимал участие в тестах «Феррари» во Фьорано. В общей сложности Роберт проехал 165 кругов, что составляет 492 километра.
По итогам сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. Его будущее на сезон-2022 пока неизвестно.
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