Шарль Леклер: даже не знаю, кем бы я стал, если бы не отец

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил признательность своему отцу, подчеркнув, что именно благодаря ему он попал в Формулу-1. Отец Шарля Эрве скончался в 2017 году после продолжительной болезни.



«С автоспортом меня познакомил отец. Даже не знаю, кем бы я стал, если бы не он. Хотя, быть может, я бы всё равно стал гонщиком, так как это заложено в моей ДНК. Это то, что я люблю больше всего. Однако вряд ли бы я добрался до Формулы-1 без него. Его пример был основополагающим для моего роста как пилота и как личности», — приводит слова Леклера пресс-служба «Ферарри».



В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Леклер занял седьмое место. В активе монегаска 159 очков. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.