Джордж Расселл объяснил, почему считает квалификацию самой захватывающей частью Гран-при

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что во время квалификаций испытывает особое удовольствие.



«Ставки в квалификациях высоки: есть только один круг, чтобы показать результат, а давление всё время усиливается. Это очень волнительно для меня. Думаю, для многих гонщиков это самая захватывающая часть уик-энда. В таких случаях болид работает на максимальной скорости, и всё поставлено на карту.



Это словно спринт, а вот гонка больше похожа на марафон, где ситуацию контролируешь до конца. Невозможно проходить каждый круг гонки, потому что в таком случае всё бы накрылось — и двигатель, и тормоза. А в квалификациях можно дать себе волю. Это непередаваемое чувство, когда удаётся совершить что-то особенное за один круг, а адреналин просто зашкаливает», — приводит слова Расселла Crash.net.

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