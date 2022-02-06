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Джордж Расселл объяснил, почему считает квалификацию самой захватывающей частью Гран-при

Джордж Расселл объяснил, почему считает квалификацию самой захватывающей частью Гран-при
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что во время квалификаций испытывает особое удовольствие.

«Ставки в квалификациях высоки: есть только один круг, чтобы показать результат, а давление всё время усиливается. Это очень волнительно для меня. Думаю, для многих гонщиков это самая захватывающая часть уик-энда. В таких случаях болид работает на максимальной скорости, и всё поставлено на карту.

Это словно спринт, а вот гонка больше похожа на марафон, где ситуацию контролируешь до конца. Невозможно проходить каждый круг гонки, потому что в таком случае всё бы накрылось — и двигатель, и тормоза. А в квалификациях можно дать себе волю. Это непередаваемое чувство, когда удаётся совершить что-то особенное за один круг, а адреналин просто зашкаливает», — приводит слова Расселла Crash.net.

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