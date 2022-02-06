Кристиан Хорнер отбудет наказание за оскорбление маршала на ГП Катара прошлого сезона Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер примет участие в международном семинаре стюардов, сообщает Racingnews365. Вчера, 5 февраля, это мероприятие открыл новый президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед Бен Сулайем. Семинар проходит в Женеве.



На заседании поднимут темы, связанные с работы стюардов в чемпионатах, проводимых под эгидой ФИА. Кроме того, будут рассмотрены спорные ситуации, случившиеся в прошлые годы как в Формуле-1, так и других гоночных сериях.

Хорнер будет участвовать во встрече посредством видеоконференции. Таким образом, он отбудет наказание, которое получил на Гран-при Катара прошлого сезона «Королевских гонок», когда оскорбил маршала.

Ранее Хорнер высказался о новом регламенте Формулы-1.