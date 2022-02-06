«Феррари» представила тизер нового болида

Команда Формулы-1 «Феррари» выпустили тизер нового болида к презентации, которая запланирована на 17 февраля.

Публикация доступна в «инстаграме» «Феррари».

Примечательно, что в самой «Феррари» указали на то, что это изображение никак не относится к новой машине. Если осветлить фотографию, то можно увидеть надпись об этом.

Публикация доступна в «твиттере» пользователя под ником sara.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:



4 февраля — «Хаас», 14:00 мск;

9 февраля — «Ред Булл»;

10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.