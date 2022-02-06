Штайнер: раньше у лидеров Формулы-1 бюджет был в три раза больше. Сейчас гораздо меньше

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу разницы в бюджетах команд Формулы-1. Напомним, в сезоне-2022 бюджет команды должен быть ограничен $ 140 млн.

«Я всегда говорил, что с введением потолка бюджетов проблема превосходства больших команд не решится мигом. Но я уверен, что это произойдёт. Формула-1 не должна быть чемпионатом одной машины, борьба между командами должна стать плотнее.

Раньше у лидеров был бюджет в три раза больше, то есть преимущество в $ 200-300 млн. Сейчас, даже если у больших команд и есть преимущество, то это, возможно, $ 10-20 млн», – приводит слова Штайнера The Race.