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Албон: Ферстаппен остаётся обычным парнем в повседневной жизни, несмотря на успехи

Албон: Ферстаппен остаётся обычным парнем в повседневной жизни, несмотря на успехи
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Гонщик «Уильямса» Александер Албон, выступающий в прошлом сезоне в качестве резервиста «Ред Булл», высказался по поводу Макса Ферстаппена.

«Он всегда всё говорит прямо. Можно сказать, что он настоящий голландец. Конечно, он уверен в себе, но его нельзя назвать зазнавшимся и высокомерным. Мы хорошо ладим с ним, часто играем в какие-нибудь игры. На самом деле он очень обычный парень, особенно если учесть, насколько он известен и чего он уже добился. Макс гораздо более нормальный, чем многие думают», — приводит слова Албона PlanetF1.

Ранее сообщалось, что Албон сможет выступать в Формуле-1 под флагом Таиланда, хотя ранее спортсменам этой страны запретили использовать флаг на крупных соревнованиях, в том числе и на чемпионатах мира, среди которых оказалась и Формула-1.

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