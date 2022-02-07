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Хорнер купил экскурсионный билет на базу «Мерседеса» во время благотворительного аукциона

Хорнер купил экскурсионный билет на базу «Мерседеса» во время благотворительного аукциона
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер принял участие в благотворительном аукционе во время церемонии премии Autosport Awards. Он приобрёл билет на экскурсию по базе «Мерседеса», который обошёлся ему в £ 3,000.

Стоит отметить, что «Ред Булл» и «Мерседес» являются нынешними лидерами Формулы-1, а предыдущий сезон провели в тесном соперничестве друг с другом. В итоге чемпионом мира стал пилот австрийской команды Макс Ферстаппен, а победу в Кубке конструкторов праздновал немецкий коллектив.

Ранее сообщалось, что Кристиан Хорнер примет участие в международном семинаре стюардов. Таким образом он отбудет наказание, которое получил на Гран-при Катара прошлого сезона «Королевских гонок», когда оскорбил маршала.

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