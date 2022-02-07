Ферстаппен признан гонщиком года по версии издания Autosport

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем в номинации «Международный гонщик года» по версии издания Autosport.

Напомним, Макс Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Незадолго до финиша заезда в аварию попал Николас Латифи из «Уильямса». Эта ошибка косвенно повлияла на исход гонки и всего чемпионата. Из-за аварии была выпущена машина безопасности, позволившая Ферстаппену догнать Хэмилтона и затем пойти в атаку.

Ранее сообщалось, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер принял участие в благотворительном аукционе во время церемонии премии Autosport Awards. Он приобрёл билет на экскурсию по базе «Мерседеса».