Хорнер: инструменты и технологии команд Ф-1 намного более совершенны, чем были у Маси

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси не был оснащён должным образом для принятия чётких и быстрых решений.
«Новый президент ФИА уделил особое внимание обеспечению гоночного директора лучшими инструментами для принятия решений.
Сейчас делается всё, чтобы у директора гонок была более качественная поддержка, ведь инструменты и технологии, которые есть в распоряжении команд, намного более совершенны, чем то, чем пользовался Майкл Маси и его бригада. Я надеюсь, это позволит принимать более простые и чёткие решения, но я думаю, что нам также нужно посмотреть на правила, чтобы упростить некоторые из них.
Мы получили огромное удовольствие от победы в чемпионате, и, очевидно, теперь все внимание сосредоточено на 2022 году. 2021 год уже стал историей, и мы с нетерпением ждем предстоящего сезона», — приводит слова Хорнера F1i.
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