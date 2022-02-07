Латифи — об оскорблениях и угрозах смерти в свой адрес: кажется, всё позади

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи вновь высказался по поводу угроз в свой адрес после событий на Гран-при Абу-Даби в концовке сезона-2021.

Напомним, Николас столкнулся с резкой критикой в свой адрес после ошибки, которую он совершил в гонке Гран-при Абу-Даби. Эта ошибка косвенно повлияла на исход заезда и всего чемпионата мира. Из-за аварии Николаса был выпущен сейфти-кар, позволивший Ферстаппену догнать Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и затем пойти в атаку.

«Я уже чувствую, что всё позади. Это были непростые несколько дней, но это часть спорта. Это было то, чего я ожидал, как я упоминал в сообщении, но сейчас всё в прошлом. Конечно, когда сезон наберёт обороты и появится что-то более важное, о чём люди будут говорить и на чём сосредоточатся, тогда вся эта история забудется окончательно», — приводит слова Латифи GPFans.