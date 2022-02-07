Стали известны вступительные взносы команд на сезон-2022 Формулы-1

Стали известны стартовые взносы, которые придётся заплатить командам Формулы-1 за участие в сезоне-2022, сообщает Speedcafe. Размер взноса команд зависит от числа очков, набранных в прошлом сезоне, к которому прибавляется фиксированный взнос $ 569 тыс.



Самую большую сумму за участие в сезоне-2022 заплатит команда «Мерседес» — им необходимо выплатить $ 4 652 848, что на $ 170 тыс. больше, чем в 2021 году.



В связи с тем, что в сезоне-2021 было больше гонок, чем в 2020 году, и, следовательно, было разыграно больше очков, общая сумма вступительных взносов стала больше.



Стартовые взносы команд в сезоне-2022:



«Мерседес» — $ 4 652 848

«Ред Булл» — $ 3 813 645

«Феррари» — $ 2 356 139

«Макларен» — $ 2 086 334

«Альпин» — $ 1 418 774

«Альфа Таури» — $ 1 346 455

«Астон Мартин» — $ 984 860

«Уильямс» — $ 695 584

«Альфа Ромео» — $ 628 828

«Хаас» — $ 556 509.