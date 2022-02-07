Стали известны вступительные взносы команд на сезон-2022 Формулы-1

Стали известны стартовые взносы, которые придётся заплатить командам Формулы-1 за участие в сезоне-2022, сообщает Speedcafe. Размер взноса команд зависит от числа очков, набранных в прошлом сезоне, к которому прибавляется фиксированный взнос $ 569 тыс.
Самую большую сумму за участие в сезоне-2022 заплатит команда «Мерседес» — им необходимо выплатить $ 4 652 848, что на $ 170 тыс. больше, чем в 2021 году.
В связи с тем, что в сезоне-2021 было больше гонок, чем в 2020 году, и, следовательно, было разыграно больше очков, общая сумма вступительных взносов стала больше.
Стартовые взносы команд в сезоне-2022:
«Мерседес» — $ 4 652 848
«Ред Булл» — $ 3 813 645
«Феррари» — $ 2 356 139
«Макларен» — $ 2 086 334
«Альпин» — $ 1 418 774
«Альфа Таури» — $ 1 346 455
«Астон Мартин» — $ 984 860
«Уильямс» — $ 695 584
«Альфа Ромео» — $ 628 828
«Хаас» — $ 556 509.
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